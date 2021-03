GF Vip, che scintille tra due concorrenti dell’ultima edizione – VIDEO

Continuano a fare scintille due ex concorrenti dell’ultima edizione del “Grande Fratello Vip”. Ad infilare il coltello nella piaga, Barbara D’Urso

Ospite ieri sera nel salotto di “Live – Non è la D’Urso”, Samantha De Grenet è tornata a parlare delle sue tensioni con Stefania Orlando. Entrambe reduci del seguitissimo reality show condotto dal giornalista Alfonso Signorini, erano autrici di numerosi litigi già all’interno del GF Vip.

Questa volta ad infilare il coltello nella piaga nell’ultimo appuntamento domenicale con “Live – Non è la D’Urso”, la padrona di casa Barbara D’Urso che è tornata a parlare della vecchia rivalità tra le due show girl.

La De Grenet smentisce tutto, ma la Orlando risponde subito con un video su Twitter

Negare l’evidenza quando basterebbe ammettere la verità e chiedere scusa! https://t.co/CPB6PzHzBG — Stefania Orlando (@stefyorlando) March 15, 2021

Reduci del “Grande Fratello Vip”, le due show girl Samantha De Grenet e Stefania Orlando continuano a far parlare di se. Proprio nell’ultimo appuntamento domenicale di “Live – Non è la D’Urso”, la De Grenet provocata dalla conduttrice è tornata a parlare di un episodio avvenuto all’interno della casa più spiata d’Italia.

Samantha ha provato in ogni modo a giustificare parole forti che ha detto nel corso del GF Vip nei confronti della sua ex compagna di gioco, Stefania Orlando. La De Grenet ha spiegato che non si è mai permessa di dire alla Orlando “ti uccido”.

Ma non è tardata ad arrivare la risposta di Stefania la quale ha pubblicato sul suo profilo Twitter pochi secondi di video estrapolati dalle immagini immortalate dalle telecamere del GF Vip.

Nel video incriminato difatti si sente chiaramente la De Grenet che esclama: “Ti uccido. Oh, cacciatemi, ho detto che la uccido! Non me ne frega un c***”. Il post della Orlando ha in pochissimo tempo ottenuto migliaia di consensi dai suoi fans. La show girl ha affermato nel suo post, riferendosi a Samantha: “Negare l’evidenza quando basterebbe ammettere la verità e chiedere scusa!“

Attendiamo ulteriori risvolti in merito alla vicenda che la conduttrice Barbara D’Urso a distanza di due settimane dalla finale del GF Vip ha voluto ancora tirare in ballo nel suo salotto domenicale.