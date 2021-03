Veronica Pivetti scoppia in lacrime: il suo messaggio in diretta

L’attrice vulcanica Veronica Pivetti è scoppiata in lacrime nel corso del programma e lo ha confessato a tutti in diretta

Ieri sera, su Rai 1, è andato in scena il nuovo show del venerdì di Serena Rossi, Canzone Segreta. Tra gli ospiti c’è stata Veronica Pivetti, vulcanica attrice, che ha ricevuto una sorpresa dal collega Paolo Conticini con cui ha recitato in Provaci ancora prof. L’attore le ha dedicato la canzone Uno su mille. “Credo la canzone sia molto affine a tutto ciò che fa. In questo mestiere si cade tante volte, ci si rialza e dobbiamo contare ognuno su noi stessi, quindi credo sia proprio il testo giusto per Veronica”, spiega l’uomo. La Pivetti allora scoppia in lacrime e rivela: “Lui è un fratello per me. Devi sapere che noi siamo stati a letto 15 giorni insieme dalla mattina alla sera”. Non realmente, s’intende, ma è ironico e si riferisce alla fiction.

Chi è Veronica Pivetti

Veronica Pivetti, nata a Milano il 19 febbraio 1965, è un’attrice, doppiatrice, conduttrice televisiva e opinionista italiana. Sua sorella è la politica ed imprenditrice Irene Pivetti. Tra il 1996 ed il 2000 è stata sposata con Giorgio Ginex.

Per ciò che riguarda la carriera, ha debuttato in tv negli anni Ottanta con il programma Bim bum bam su Italia 1. Tra il 2003 ed il 2005 sostituisce la Sandrelli come compagni di Gigi Proietti nella quarta e quinta stagione del Maresciallo Rocca.

Il pubblico l’ha apprezzata in particolare per essere stata la protagonista di Provaci ancora prof! che è andata in scena tra il 2005 ed il 2017. Nel 1998 ha affiancato Raimondo Vianello ed Eva Herzigova al 48° Festival di Sanremo.