Sciopero Amazon, è la prima volta in assoluto: ecco il motivo di tale manifestazione e cosa succederà in Italia.

Sciopero Amazon: niente consegne il prossimo 22 marzo da parte dei lavoratori del colosso statunitense. Migliaia di dipendenti, stanchi per i turni massacranti in piena pandemia e le pessime condizioni di lavoro, hanno infatti indetto il primo sciopero nazionale dell’azienda proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasport. Motivo per cui, nel giorno citato, migliaia di pacchi resteranno invece fermi nei magazzini comportando non pochi problemi all’attività e ai clienti che dovranno attendere più del dovuto.

Sciopero Amazon: “Dipendenti esausti”

La decisione estrema sorge perché i lavoratori, impegnati in ritmi a tratti disumani in quest’anno di Covid-19, hanno portato a un boom del fatturato ma senza che in cambio sia arrivata un’attenzione economica e soprattutto di condizioni. “I dipendenti sono stremati e Amazon non risponde alla richiesta di confronto”, ha spiegato Michele De Rose, segretario nazionale della Filt Cgil, ai microfoni di Adn Kronos.