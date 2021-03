Belen Rodriguez è intervenuta nel difendere una persona a lei cara. “Ha bisogno di aiuto”, ha detto preoccupata la showgirl.

Il gesto di Fabrizio Corona trova il sostegno della sua ex Belen Rodriguez. I video dell’arresto pubblicati sui social hanno scosso tutti e chi lo ha conosciuto ha deciso di schierarsi dalla sua parte. La showgirl argentina ha difeso l’ex Re dei Paparazzi e all’Adnkronos lei ha detto che Fabrizio avrebbe già pagato abbastanza per ciò che ha fatto.

“Ieri ho pianto tanto. Mi sembra che non sia più lucido. Non sta più bene ed è una persona che ha bisogno di aiuto”, queste le parole di Belen Rodriguez che poi ha proseguito spiegando che con queste parole non intende dire che tutte le persone che vengono arrestate vanno aiutate, ma che le condanne dovrebbero riabilitare le persone.

Belen Rodriguez, l’appello commuove i fan: “Ha bisogno d’aiuto”

Belen Rodriguez ha sofferto nel vedere quelle immagini e schierandosi dalla parte di Corona ha detto: “Portarlo in galera non mi sembra la soluzione giusta. Invece del carcere per me dovevano fargli pagare una grossissima somma per tutti i danni finanziari che ha commesso. Questa persona va curata si vede su Instagram che non sta bene. Il gesto che ha fatto ieri era una chiara richiesta di aiuto”

Belen inoltre ha affermato che se Corona non segue le regole è perché ha bisogno di cure e non perché vuole tornare in carcere. Secondo la showgirl le persone vicine a lui dovevano metterlo in condizione di non fargli fare le dirette sui social e aiutarlo in qualche modo a non uscire di casa.