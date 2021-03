Lotteria degli Scontrini, estratti i primi dieci vincitori: i codici

Sono stati estratti i primi dieci vincitori della Lotteria degli Scontrini: i codici sono stati pubblicati dall’Adm

L’Agenzia delle Dogane e Monopoli ha estratto i primi dieci vincitori della Lotteria degli Scontrini, i quali riceveranno un premio da 100.000 euro ognuno. I codici vincenti li ha pubblicati l’Adm stessa sul proprio profilo Twitter. I vincitori in questione veranno contattati tramite Pec o raccomandata. Per riscuotere il premio, ci saranno 90 giorni di tempo.

Lotteria degli Scontrini, come funziona

La Lotteria degli scontrini è cominciata il 1° febbraio e, nonostante ci siano già i primi vincitori, in molti non hanno ancora aderito perché intorno all’iniziativa c’è stata sempre poca chiarezza. Per parteciparvi, bisogna registrarsi sul sito ufficiale in modo da ottenere un codice alfanumerico abbinato al codice fiscale. Questi andranno esibiti ai negozianti ad ogni acquisto. Un acquisto di un euro è pari ad un biglietto per partecipare all’estrazione. Il massimo è di 1.000 biglietti per scontrino.

I premi sono i seguenti:

Settimanali

15 premi da 25.000 euro ciascuno per i consumatori;

ciascuno per i consumatori; 15 premi da 5.000 euro ciascuno per gli esercenti;

Mensili

10 premi da 100.000 euro ciascuno per i consumatori;

ciascuno per i consumatori; 10 premi da 20.000 euro ciascuno per gli esercenti;

Annuali