Salerno, badante muore in un incendio: ha salvato la vita a due anziani

Muore in un incendio badante bulgara di 57 anni. La donna ha salvato la vita a due coniugi anziani di Battipaglia

Morte eroica per una donna bulgara di 57 anni. E’ successo in via Padova a Battipaglia dove la donna lavorava come badante di due coniugi anziani di 88 e 86 anni.

Stando alle prime ricostruzioni degli investigatori, la povera donna avrebbe perso la vita in un incendio divampato nella casa degli anziani per mettere i due in salvo. Purtroppo l’atto eroico le è costato la vita. A nulla sono serviti i primi soccorsi per la bulgara. I due coniugi sono stati invece trasportati nel nosocomio di Battipaglia dove attualmente sono ricoverati, ma le loro condizioni non sembrerebbero destare preoccupazione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Milano, uccide la figlia di 2 anni e tenta il suicidio: il caso

Il rogo è divampato nell’appartamento dei due coniugi a causa di un stufa

Stando ai primi rilievi effettuati dai carabinieri e dai vigili del fuoco, l’incendio sarebbe divampato nell’appartamento dei due anziani a causa di una stufa a Gpl. Le fiamme sarebbero partite dalla camera da letto degli anziani per poi propagarsi in tutte le altre stanze della casa.

POTRESTI VEDERE QUESTO ARTICOLO>>> Bari, tragedia a Modugno: padre investe figlio per errore e lo uccide

Nessuna perdita di gas a provocare l’incendio ma il contatto di qualcosa con la stufa. I due anziani sono usciti salvi dall’appartamento carbonizzato grazie alla badante 57enne che dopo aver portato fuori i due coniugi è rientra in casa forse a prendere qualcosa. La sua salma è stata consegnata al medico legale per un primo esame esterno.