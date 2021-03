Calciomercato Juventus, andrà via a giugno: i bianconeri ci pensano

Calciomercato Juventus, un giocatore andrà via dalla Premier League prossima estate. I bianconeri ci starebbero pensando

La Juventus sta già programmando la rosa del prossimo anno. Nonostante la stagione 2020/21 sia appena entrata nel vivo, con gli uomini di Pirlo che sono chiamati alla doppia impresa in Champions League e in campionato, la dirigenza valuta alcuni colpi per il calciomercato estivo. Sia in entrata che in uscita.

Se si parla con insistenza di un possibile addio di Cristiano Ronaldo e del suo sostituto, non si può non menzionare anche il centrocampo. Considerato dai più il settore di campo che più urge di rinforzi, avrà probabilmente volti nuovi il prossimo anno. Dalla Spagna, parlano di un addio certo di una stella europea già a giugno: la Juventus ci pensa.

Calciomercato Juventus, Lo Celso via dall’Inghilterra: l’ipotesi

Secondo quanto riferisce Estadiodeportivo.com, tra Lo Celso e il Tottenham sarà addio a fine stagione. Il fantasista argentino non ha mai convinto seriamente sotto la guida di José Mourinho, che gli preferisce giocatori come Ndombele e Lucas Moura. Per il 24enne di Rosario, il futuro potrebbe essere a tinte bianconere. La Juventus è infatti alla ricerca di rinforzi di qualità a centrocampo già nella prossima sessione di calciomercato, e il giocatore in questione potrebbe essere quello giusto.

Oltre alla forte concorrenza, c’è però un altro grosso problema: il suo costo. Il Tottenham lo ha infatti pagato 50 milioni di euro tra prestito e riscatto, e difficilmente scenderà troppo da questa cifra. Sembra che da Londra siano pronti anche ad eventuali prestiti, con la possibilità di abbassare le pretese.