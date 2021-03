Calciomercato Juventus, il campione ha chiesto la cessione: addio in estate

Calciomercato Juventus | Il calciatore avrebbe chiesto la cessione in vista della prossima finestra di mercato: l’addio è sempre più vicino

Si fanno sempre più insistenti le voci che vogliono Matthijs de Ligt lontano dalla Juventus. Il calciatore acquistato un anno e mezzo fa per circa 75 milioni di euro, secondo Diario Gol, avrebbe chiesto alla società di andare al Barcellona che da tempo è sulle sue tracce. I bianconeri, a fronte di un’importante offerta, sarebbero anche disposti a cederlo e gran parte degli sviluppi dipenderanno dai blaugrana che, al momento, vivono una grave crisi economica. A fine stagione il club valuterà la situazione e deciderà se e su chi puntare.

Calciomercato Juventus, rivoluzione in difesa per la prossima stagione

Che de Ligt parta o resti, la Juventus in estate rivoluzionerà il pacchetto difensivo. Bonucci e Chillini viaggiano rispettivamente verso i 34 ed i 37 anni e per tale motivo serve rinfrescare il reparto. Demiral, insieme a de Ligt (qualora rimanesse), è ritenuto il futuro del club ma da soli non possono portare avanti la squadra per l’intera stagione. Chiellini, invece, potrebbe ritirarsi, mentre Bonucci inizia ad infortunarsi sempre più spesso.

Il primo calciatore nel mirino dei bianconeri è Sergio Ramos che potrebbe non rinnovare con il Real Madrid e partire a zero in estate. Piace molto anche van Dijk che, però, resta troppo costoso in un momento di difficoltà economica. In Serie A si monitora con attenzione Milenkovic della Fiorentina che vale all’incirca 35 milioni di euro. Dalla Bundesliga, invece, occhio ad Alaba che ha già fatto sapere che si svincolerà dal Bayern in estate e su di lui c’è già mezza Europa pronta a prenderlo. Piace anche Boateng che verrà ‘sostituito’ da Upamecano, per il quale i bavaresi hanno speso 50 milioni dal Lipsia.