“Tina non sta bene”: il motivo della sua assenza ad Uomini e Donne

Tina Cipollari è stata assente nel corso della puntata di Uomini e Donne andata in onda ieri 4 marzo: il motivo

Come avranno potuto ben notare i fan ieri 4 marzo, Tina Cipollari è stata assente nel corso della puntata andata in onda. In molti si sono prontamente chiesti quale fosse la motivazione ed a tal proposito la De Filippi ha detto: “E’ assente giustificata, non sta bene”.

A spiegare il suo problema è stato l’amico e collega Gianni Sperti: “Ha fatto un’indigestione perché mangia troppo. Mangia lo spuntino suo, mangia lo spuntino mio e quindi questo è il risultato”. Nulla di grave quindi. La Cipollari, inoltre, ha già beccato il Covid-19 qualche mese fa.

Il problema, però, risale alla fine di febbraio, momento in cui è stata registrata la puntata in questione. Non è certa la sua presenza nella giornata di oggi, ma dalla prossima settimana dovremmo tornarla a vedere in studio perché in questi giorni è presente alle registrazioni.

Uomini e Donne, Gemma contenta dell’assenza di Tina

La De Filippi nella puntata ha ironizzato sull’assenza di Tina Cipollari in studio, affermando: “Sarà molto contenta Gemma”.

Tra le due non corre buon sangue ed ogni puntata è buona per lanciarsi attacchi e non solo. Addirittura, qualche giorno fa Tina è andata in regia a spegnere il microfono alla Galgani, per poi riaccenderlo modificandole la voce con uno strano effetto.