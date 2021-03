Sanremo 2021, Simona Ventura positiva al Covid: cosa succede ora

Simona Ventura è positiva al Covid, e non ci sarà per la finale del Festival di Sanremo 2021. Cosa succede ora

Tra i tanti ospiti attesi per la serata finale del Festival di Sanremo 2021 – in programma sabato 5 marzo – ci doveva essere anche Simona Ventura. Poco fa, Amadeus ha però comunicato in conferenza stampa che la conduttrice televisiva è risultata positiva al Covid e non ci sarà. “È con grande dispiacere che devo comunicare la sua positività al tampone. Ahimè dobbiamo combattere con cose che mai avremmo immaginato in passato. La cosa più importante è che torni presto a lavorare e che stia bene” le parole di Amadeus.

Il conduttore della kermesse ha poi tenuto a specificare i grandi numeri che sta registrando il festival. “È la cosa più straordinaria e che volevamo: i giovani si sono riversati su Rai1. Ci sono numeri da televisione di piattaforma, mai successo prima nella storia” ha dichiarato in conferenza stampa: “Oggi i ragazzi non guardano la TV, ma sono abituati a stare davanti al monitor“.

Sanremo 2021, chi al posto di Simona Ventura?

In attesa di capire cosa succederà nella serata finale del festival di Sanremo 2021, oggi in conferenza stampa è intervenuta Barbara Palombelli. La conduttrice farà parte degli ospiti di questa sera, e terrà un intero monologo dedicato alle donne. “Il festival è di tutti, è una fabbrica di serenità come tutto lo spettacolo dal vivo” ha spiegato in conferenza stampa, aggiungendo che: “Ringrazio Mediaset per l’autorizzazione a venire qui. Quando eravamo ragazzi, già eravamo tutti pazzi della kermesse“.

Infine, un breve commento sulla riapertura di cinema e teatri. “Speriamo si riparta in primavera, come promesso da Franceschini. Credo che il protocollo del festival possa essere replicato ovunque” ha concluso la Palombelli.