America’s Cup, Luna Rossa contro Team New Zealand: c’è la data ufficiale di inizio delle regate di finale. L’allerta Covid a Auckland è scesa a livello 2

L’attesa è finita. La finale di America’s Cup tra Luna Rossa (il Contender) e Team New Zealand (Defender) inizierà ufficialmente mercoledì 10 marzo. Il rinvio dovuto alla presenza di alcuni contagi Covid a Auckland ha spinto gli organizzatori a rimodulare il calendario dell’ultimo atto della competizione più antica del mondo. Il livello di allerta è sceso nella capitale neozelandese a 2, dopo essere stato a 3 nell’ultima settimana. Il governo ha appena annunciato il ridimensionamento delle misure restrittive dando di conseguenza il via libera alle regate. La 36sima edizione della Coppa America si deciderà al meglio delle 7 vittorie, con gare ogni giorno dal 12 marzo fino al termine della contesa.

L’eventuale modifica al programma standard può essere concordato solo dalle due imbarcazioni in gara. modifiche a questo programma dovranno essere concordate tra le due squadre.

Per ora, dopo l’allarme che si era diffuso nelle scorse settimane per alcuni casi Covid nella baia di Auckland, la situazione sembra essere sotto controllo. Il livello di allerta 2 prevede in Nuova Zelanda che i bar, i caffè, i ristoranti e gli altri punti vendita all’interno dell’America’s Cup Race Village saranno aperti e opereranno secondo le linee guida del Ministero della Salute. Sarà invece bloccato l’intrattenimento e i maxi schermi con assembramenti, che riceveranno il via libera solo dopo essere tornati a Livello 1.

Luna Rossa spera di ripetere l’impresa compiuta nella finale della Prada Cup contro il Team Ineos UK, consapevole della forza di New Zealand. I campioni in carica sconfissero l’imbarcazione italiana anche nella storica finale del 2000, quando iniziò l’epopea dell’equipaggio di Patrizio Bertelli.

Di seguito il calendario completo della finale di America’s Cup:

Mercoledì 10 marzo: ore 4.00 (orario italiano): Emirates Team New Zealand-Luna Rossa – gara1

A seguire Luna Rossa-Emirates Team New Zealand – gara2

Giovedì 11 marzo: giorno di riposo

Venerdì 12 marzo: gara3 – gara4

Sabato 13 marzo: gara5 – gara6

Domenica 14 marzo: gara7 – gara8 (eventuale)

Lunedì 15 marzo: gara9 – gara10 (eventuale)

Martedì 16 marzo: gara11 – gara12 (eventuale)

Mercoledì 17 marzo: gara13 (eventuale)