Sanremo 2021, in platea spunta un oggetto inconfondibile: che ridere – FOTO

Inconfondibile l’oggetto apparso stasera tra i palloncini della platea di Sanremo 2021. Questa sera hanno deciso di riempire i posti vuoti

Questa sera il Teatro Ariston di Sanremo è stato arricchito con l’ausilio di palloncini che hanno occupato il posto di tutte le poltrone vuote. Tuttavia, tra questi palloncini di varie forme, ne è apparso uno a forma di pene. Sul web è scattata l’ilarità degli spettatori ed è diventato subito virale a tal punto che i conduttori hanno dovuto creare uno sketch apposito.

LEGGI ANCHE > > > Sanremo 2021, Lo Stato Sociale si esibisce senza il cantante: il motivo



Al rientro dalla pubblicità, Fiorello è andato a comunicare la viralità della cosa sul web e gli ha fatto notare questo particolare palloncino in sala. Ha spiegato: “Non so cosa ci faccia qui, chi l’ha messo, fanno tutti parte di un unico blocco di palloncini”. Provando ad aggiustare il tiro, ha ammesso ad Amadeus: “Che gaffe!”.

Sanremo 2021, oggetto in platea inconfondibile: è un palloncino a forma di pene

Io mi immagino la persona che ha pensato di mettere il palloncino incriminato in mezzo alla platea, all’insaputa di tutti UN GENIO DEL MALE #sanremo2021 #sanrem21 #Sanremo21 pic.twitter.com/FbCMJ1WbHe — Mary ♈✨ (@nomituttipresi) March 3, 2021

L’oggetto particolare in platea ha dato l’occasione a Fiorello ed Amadeus di costruire un simpatico sketch, il comico siciliano ha infatti detto: “So che i palloncini li ha gonfiati uno ad uno il presidente della Regione Liguria, Toti, quindi lo ringraziamo”. Amadeus, un po’ in imbarazzo ha risposto: “Sì, grazie per la mano”, ovviamente Fiorello non poteva non cogliere il doppio senso ed è finito tutto con una goliardica risata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Sanremo 2021, Elodie preoccupata: l’incidente in diretta – FOTO