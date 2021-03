Sanremo 2021, Lo Stato Sociale si esibisce senza il cantante: il motivo

Lo Stato Sociale entrano come 4° in gara a Sanremo 2021, ma non c’è il cantante Lodo Guenzi durante l’esibizione

Lo Stato Sociale sono entrati come quarto concorrente in gara con la canzone Combat Pop. Una confusione senza eguali, neppure “la nonna che balla” era così caotica eppure tra genio e fantasia hanno attirato grande fetta del pubblico. A molti non è sfuggito un dettaglio: dov’è finito Lodo Guenzi? Quest’ultimo è il cantante de Lo Stato Sociale, nonché fondatore del gruppo che, per tutta l’esibizione, non ha cantato.

Sul web subito si è scatenata l’ilarità degli utenti che stanno seguendo Sanremo 2021:

sono in assemblea ma ho visto Lo Stato Sociale e dico solo che Lodo Guenzi poteva rimanere nella sua scatola per quanto mi riguarda #Sanremo21 — simi 🌙 (@meringalexotan) March 3, 2021

Bellissima l’involuzione di Lodo Guenzi

È passato da essere il frontman de Lo stato sociale al non fare assolutamente NIENTE #Sanremo2021 — Јσηηу (@Jo_1000_) March 3, 2021

Lo Stato Sociale, Lodo Guenzi non canta a Sanremo 2021: perché?

Ad un certo punto della canzone, il cantante de Lo Stato Sociale ha intonato: “Dov’è Lodo?” ed è apparso da uno scatolone. Qual è il motivo per cui Lodo Guenzi non canta con il suo gruppo? Probabilmente soltanto un effetto scenico per rendere più curiosa la loro esibizione in assenza della “nonna che balla”.

“Non c’è più il punk

Per dire quanto sei fuori

O il rock per litigare

Con i tuoi genitori”@lostatosociale – #CombatPop #Sanremo2021 pic.twitter.com/0D8uHjcRVT — Festival di Sanremo (@SanremoRai) March 3, 2021