Il Festival di Sanremo è iniziato e uno dei big in gara rischia squalifica. I fan sono col fiato sospeso.

Ieri è iniziata la kermesse musicale e nel pre Festival, la moglie di Amadeus, Giovanna Civitillo ha annunciato la positività di uno dei componenti dello staff di Irama. “In seguito al tampone antigenico, risultato positivo, di uno dei componenti dello staff di Irama, l’artista è stato sottoposto a tampone molecolare di verifica. In attesa del risultato, la sua esibizione di stasera è rimandata a domani. Al suo posto, c’è Noemi“.

La notizia ha spiazzato i fan che attendevano con ansia l’esibizione del loro beniamino, ma a spaventare è la sua possibile squalifica. Nella serata di ieri, inoltre è arrivato l’esito del tampone del cantante.

Sanremo 2021, artista rischia la squalifica: il motivo

Il tampone ha dato esito negativo, ma Irama ugualmente potrebbe essere a rischio squalifica. “Se il collaboratore dovesse essere positivo Irama andrà in quarantena e dovrà ritirarsi dalla gara”.

Come dichiarato durante la conferenza stampa, infatti, se un artista dovesse risultare positivo o dovesse venire a contatto con qualcuno positivo, sarebbe squalificato dalla gara. “Se un cantante risulta positivo si ritira. Se è positivo qualcuno del suo entourage vengono applicate le norme di legge e il cantante anche in questo caso dovrà ritirarsi”.

Claudio Ferrante, manager di Irama, in diretta su RTL 102.5 ha affermato che: “Irama è negativo dopo il tampone eseguito. Come da protocollo, in via precauzionale, canterà domani”.

Due affermazioni contrastanti che potrebbero essere smentite o confermate solo stasera. Tutti attendono con ansia di conoscere il destino di Irama che per alcuni sarebbe potuto essere uno dei possibili vincitori di questa edizione.