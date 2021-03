Morta Rossella Panarese, giornalista di Radio3 Scienza

La divulgatrice scientifica ed autrice Rai, Rossella Panarese, si è spenta nella notte: al momento non sono note le cause del decesso

Si è spenta nella notte Rossella Panarese, divulgatrice scientifica e conduttrice del programma Radio 3 Scienza. Ad annunciare la notizia è stato il direttore di Rai Radio3 Marino Sinibaldi. Attualmente non sono note le cause della morte, né la data dei funerali.

Sono in tanti a ricordarla, tra questi la ricercatrice e senatrice a vita Elena Cattaneo: “Sono profondamente addolorata per la scomparsa di Rossella Panarese, inconfondibile voce del giornalismo scientifico di Rai Radio3”.

Chi era Rossella Panarese

Rossella Panarese nel 1991 aveva ideato e condotto diversi programmi scientifici, si ricordano particolarmente Palomar e Duemila. Tutt’ora, invece, va in onda quotidianamente Radio 3 Scienza che è nato sempre da una sua idea. Dal 2002 coordinava parte del palinsesto di Radio3.

La donna collaborava anche con Collaborava anche con il Master in Comunicazione della Scienza della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste e con il Master Scienze della vita nel Giornalismo e nei rapporti Politico-istituzionali dell’Università La Sapienza di Roma.