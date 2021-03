GF Vip, Dayane Mello e Cristiano Malgioglio: la proposta fuori dalla casa

Dopo il GF Vip, Dayane Mello e Cristiano Malgioglio sono pronti a rincontrarsi: lui le ha già fatto una proposta

Cristiano Malgioglio è notoriamente un cantautore e sta lavorando al suo nuovo album. Per farlo, ha pensato di includere Dayane Mello per un brano che omaggi l’America latina ove, per altro, Malgioglio ha un certo seguito. Y lo latino è la canzone in questione, stando a quanto raccolto da Il Fatto Quotidiano e Malgioglio avrebbe pensato proprio alla brasiliana del GF Vip per la sua causa.

Durante l’avventura della brasiliana, all’interno della casa del GF Vip, Malgioglio ha ribadito più volte che quest’ultima ha il volto di una che potrebbe fare l’attrice ed in particolare modo “la bond girl in un film 007”. Questa volta, dunque, invece dei soliti machi brasiliani, a figurare nel video della canzone potrebbe esserci proprio la Mello.

GF Vip, la collaborazione tra Dayane e Cristiano Malgioglio

Il testo della canzone è questo e Cristiano, sempre in portoghese, dice a Dayane se vuole dirle qualcosa cantandola. Penso sia evidente il motivo. #exrosmello #mellos pic.twitter.com/Nqvp9lEPn2 — der 🌱 60% dayane go solo (@bayxreche) February 23, 2021

Gli utenti di Twitter hanno già estrapolato un pezzo della canzone che vedrà per la prima volta la modella brasiliana in un videoclip. Tuttavia, la fama di Dayane non accresce soltanto in Italia ed in Brasile – dove negli ultimi giorni è finita in un TG molto importante – ma anche in Spagna e Portogallo. È proprio grazie alla fama conquistata nel mondo che, secondo Cristiano Malgioglio, sarà lei la vincitrice del GF Vip a discapito del favorito Tommaso Zorzi.

