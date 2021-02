Cashback da 500 euro: ecco come ottenerlo in extremis

Cashback, ecco come ottenere un mega rimborso da 500 euro addirittura. Non c’è ancora molto tempo per approfittarne.

Non solo il cashback di Stato: un’iniziativa simile è partita da tempo anche dalla Samsung, la quale – fino a stasera – offre anche un rimborso super anche di 500 euro. In questo caso, a differenza dell’iniziativa governativa, non bisogna acquistare una serie di prodotti per accedere all’accredito, piuttosto ne basta anche solo uno per ottenere un rientro sostanzioso. Il discorso è semplice: se acquisti un super smartphone, ti rientra una parte di soldi in base al modello selezionato.

Cashback Samsung, ultimo giorno disponibile

Un’iniziativa preziosa per chi da tempo valutava un nuovo dispositivo. Acquistando il Samsung Galaxy Z Fold2 5G, per esempio, tornano 500 euro dei 1.199 necessari per acquistarlo. Si tratta della versione più remunerativa, scalando poi da 400 fino a 200 e per un minimo di 100 euro. Per ottenere l’accredito è semplice: bisogna accedere sulla piattaforma on line di Samsung Members e inserire il codice d’acquisto. Le prossime saranno le ultimissime ore per aderirvi dopo una corsa iniziata lo scorso 8 febbraio.

Modelli e rimborsi

Samsung Galaxy Z Fold2 5G: rimborso di 500 euro ;

; Samsung Galaxy Z Flip 5G: rimborso di 400 euro ;

; Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G: rimborso di 200 euro

Samsung Galaxy Note20 5G: rimborso di 200 euro

Samsung Galaxy Note20: rimborso di 200 euro

Samsung Galaxy S21+: rimborso di 100 euro

Samsung Galaxy S20 FE 5G: rimborso di 100 euro

Samsung Galaxy S20 FE: rimborso di 100 euro

Samsung Galaxy Tab S7+ 5G 12.4: rimborso di 200 euro

Samsung Galaxy Tab S7+ 12.4, Wi-Fi: rimborso di 200 euro

Samsung Galaxy Tab S7 11.0, LTE: rimborso di 150 euro

Samsung Galaxy Tab S7 11.0, Wi-Fi: rimborso di 150 euro

Samsung Galaxy Notebook S: rimborso di 200 euro

Samsung Galaxy Book Ion i5: rimborso di 200 euro

Samsung Galaxy Book Ion i7: rimborso di 200 euro

Samsung Galaxy Galaxy Book Flex i5: rimborso di 200 euro

Samsung Galaxy Galaxy Book Flex i7: rimborso di 200 euro

Samsung Galaxy Watch 3 LTE: rimborso di 100 euro

Samsung Galaxy Watch 3 BT: rimborso di 100 euro

