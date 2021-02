Scuole chiuse anche in Abruzzo: nuova ordinanza di Marsilio 

Scuole chiuse, anche l’Abruzzo è costretto a cedere a questa nuova emergenza. Ecco quanto disposto dal governatore Marco Marsilio.

Dopo la Campania, anche l’Abruzzo richiude le scuole: è quanto sancisce l’ordinanza firmata quest’oggi dal presidente Marco Marsilio. Da lunedì, quindi, si procederà con la didattica a distanza obbligatoria in tutte le scuole passando dalle elementari fino alle superiori a causa della preoccupante risalita dei contagi. Resteranno aperte solo e unicamente le scuole d’infanzia.

Scuole chiuse anche in Abruzzo: le parole del governatore

“È stata una decisione difficilissima e dolorosa. Vi prometto che questa chiusura è solo una breve parentesi che si apre per cercare di arginare i contagi e la diffusione delle varianti, che ci preoccupa molto”, ha scritto su Facebook il governatore inevitabilmente amareggiato per tale stretta.

Poi un appello alle famiglie: “Un altro sacrificio che si chiede a voi e ai vostri genitori, per tornare alla serenità che tutti desideriamo. Siamo al lavoro per aiutare le vostre famiglie, che in questo momento devono fare i conti con il disagio e le difficoltà legate alla chiusura delle scuole. Non vi lasciamo soli”.