Meteo, esplosione della primavera: ancora anticiclone nel weekend

Esplode la primavera in questo weekend, con il meteo che sarà ancora influenzato dall’anticiclone: le temperature continuano ad aumentare.

Arriva il weekend ed il meteo continuerà ad essere segnato dall’anticiclone. Infatti durante questo fine settimana la calda corrente africana non si fermerà sulla penisola, ed il caldo esploderà in tutta l’Italia con una vera e propria primavera anticipata. Infatti la stagione primaverile, formalmente dovrebbe iniziare il prossimo 21 marzo, ma il flusso anticiclonico ha anticipato i tempi e questo febbraio si chiuderà nel segno del bel tempo.

Ovviamente quando abbiamo queste temperature alte in inverno, non mancheranno le nebbie che appariranno soprattutto al mattino. La visibilità, infatti, sarà estremamente ridotta in Val Padana, anche se nel corso della giornata si dissolveranno, lasciando spazio ad un clima più sereno. Inoltre in diverse zone della penisola, le temperature supereranno i 20 gradi in diversi angoli del paese. Andiamo quindi a vedere cosa succederà durante questo venerdì.

Meteo, ancora anticiclone e primavera anticipata: sole su tutta la penisola

L’anticiclone a stampo primaverile continuerà ad accompagnarci almeno fino al termine di questa settimana, confermando una situazione di stabilità e temperature superiori alla norma. Solamente sulle coste del Tirreno avremo qualche incertezza, con diverse nubi basse in alcune regioni italiane. Il bel tempo non si arresterà fino al termine di questa settimana, andiamo quindi a vedere la situazione sui tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia avremo al mattino nubi basse che si affermeranno su n Valpadana e Liguria. Ma la situazione si evolverà per il meglio nel corso della giornata, dove il sole spazzerà via ogni incertezza presente sul settore. Altrove invece avremo un clima soleggiato già dal mattino, con cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature tornano ad aumentare lievemente, con massime che andranno dai 15 ai 20 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo una situazione stabile su gran parte del settore. Infatti come nelle giornate precedenti, il sole regnerà sull’intero settore con cieli sereni e pco nuvolosi. Inoltre qualche incertezza spunterà al mattino sulle coste tirreniche, quando nubi basse sorvoleranno Toscana e Lazio. Le temperature registreranno un lieve calo, con massime che oscilleranno dai 16 ai 20 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo ancora una volta una giornata serena, con cieli apertie e sole che riscalderà l’intero settore. Infatti cieli sereni o poco nuvolosi sorvoleranno le regioni meridionali, senza presentare alcuna insidia. Solamente al mattino qualche foschia ridurrà la visibilità nelle valli, ma si dissolverà nel corso della giornata. Le temperature rimarranno stazionarie, con massime dai 16 ai 19 gradi.