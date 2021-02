Cashback, attenzione a questa sgradevole sorpresa 

Cashback, sono scattate alcune segnalazioni in Italia in questi giorni. Attenzione se dovesse capitare anche a voi.

E’ tempo di riscossione sul fronte cashback. Parallelamente alla nuova corsa, infatti, i prossimi saranno gli ultimi giorni disponibili per ricevere il bonifico relativo al periodo natalizio dove erano necessarie appena 10 operazioni per ottenere il rimborso. E considerando un periodo che ci vede spesso protagonisti tra regali di Natale e spesa per cenoni, sono stati in molti ad ottenere il massimo del rientro pari a 150€.

Cashback, cosa fare in caso di problemi col rimborso

Finora sono stati in tantissimi a ricevere la cifra. Un’accelerata a tal proposito è arrivata proprio lo scorso lunedì dove molti iscritti si sono ritrovati come promesso l’accredito direttamente sull’Iban registrato. Ma non sono mancate anche le brutte sorprese purtroppo. Diverti utenti, infatti, si sono ritrovati una cifra sbagliata sul proprio conto.

Errori che possono capitare considerando un algoritmo strepitoso ma non perfetto e soprattutto proiettato su milioni e milioni di calcoli. La soluzione, qualora dovesse capitarvi una cosa simile, è far riferimento al sito reclami messo a disposizione dalla Consap proprio per questi tipi di problemi. Tuttavia attenzione: le segnalazioni sulla piattaforma sono valide solo per il primo periodo relativo dall’8 al 31 dicembre. Anche in caso – addirittura – di mancato bonifico va fatta una segnalazione urgente su Reclamicashback.consap.it.