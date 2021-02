Barbara D’Urso, decisione a sorpresa di Mediaset: è ufficiale – FOTO

Sembrava un addio, ma un comunicato stampa della Mediaset ha smorzato ogni dubbio e Barbara D’Urso sorride per la decisione presa

Un periodo non proprio florido quello di Barbara D’Urso che in pochi giorni ha visto il suo Live – Non è la D’Urso sostituito da Ciao Darwin di Paolo Bonolis e poi è stata attaccata in diretta dallo chef Natale Giunta.

Se una parte del web era in rivolta, l’altro lato non ha risparmiato la notizia di un possibile addio a Mediaset della conduttrice napoletana lanciando in giro cattiverie gratuite. Tuttavia, la D’Urso si è appena ripresa la sua vincita pubblicando lo screenshot di un comunicato stampa della Mediaset firmato dal direttore generale, Mauro Crippa.

Barbara D’Urso, il comunicato che le fa tirare un sospiro di sollievo

Dopo la pioggia c’è sempre l’arcobaleno e la conduttrice napoletana può tirare un sospiro di sollievo. Stando al comunicato stampa diramato da Mediaset: “Dall’11 aprile 2021, dalle 15.00 alle 17.00, debutta un nuovo spazio dedicato all’informazione e all’attualità che andrà ad arricchire Domenica Live: il programma festivo di Canale 5 dedicato al costume e all’intrattenimento andrà in onda fino alle 18.45 con quattro ore di diretta. Barbara d’Urso nel frattempo proseguirà fino all’estate con l’impegno quotidiano del contenitore Pomeriggio Cinque”.

All’interno del comunicato, vi è un grosso attestato di stima da parte del direttore generale che ha voluto mettere a tacere troppi polveroni aizzati senza alcun senso. “È capace di guardare oltre i confini del tradizionale pubblico delle news. Sa parlare un linguaggio semplice, informa e diverte le famiglie che trascorrono a casa la domenica. Sa spiegare la politica anche a chi normalmente non la segue. Barbara è una risorsa per Mediaset, una professionista che non ha mai tradito il suo pubblico”.