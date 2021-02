Isola dei famosi 2021, è ufficiale: l’annuncio delude i fan

Isola dei Famosi 2021, arriva un annuncio importantissimo. Ma la notizia non è stata presa bene dai fan…

Annuncio a sorpresa dell’Isola dei Famosi: “Dobbiamo svelarvi un segreto – si legge sulla pagina Instagram ufficiale – Massimiliano Rosolino è l’inviato ufficiale dell’Isola!”. Confermata, quindi, un’indiscrezione che era già circolata nelle ultime ore. Per il suddetto ruolo si erano fatti i nomi di vari profili, da Elenoire Casalegno a Aurora Ramazzotti passando addirittura per Can Yaman e Tommaso Zorzi. Ma alla fine a spuntarla sarà l’ex campione olimpico di Sydney 2000.

Isola dei Famosi 2021, scelto l’inviato speciale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Una notizia, in realtà, che almeno a impatto non sembra entusiasmare troppo il pubblico sui social. Sono diversi, infatti, i commenti non proprio entusiasti per questo annuncio. C’è chi rimpiange Bravo Alvin, chi si chiede in maniera irritata il motivo di tale scelta e qualcuno addirittura si chiede chi sia il designato. Non mancano ovviamente anche i messaggi di supporto, ma in generale dal termometro del web non filtra grande entusiasmo. Chissà, tuttavia, che nel corso della trasmissione il nuotatore non faccia cambiare idea a tutti.