Sanremo 2021, doppia sorpresa finale: c’è l’annuncio

Sanremo 2021, c’è un’altra doppia sorpresa in vista del festival in programma a marzo. L’annuncio fa impazzire i fan.

Doppia sorpresa finale da Sanremo: Serena Rossi e Simone Ventura anche saranno sul palco dell’Ariston. Lo rivela l’ANSA. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa, le due donne con ogni probabilità saranno in diretta per la serata finale in programma il prossimo 6 marzo. Saranno entrambe co-conduttrici, accompagnando Amadeus in diversi momento della serata e della conduzione.

Sanremo 2021, ci saranno anche Serena Rossi e Simona Ventura

Si va a completare così uno splendido cast al femminile che ha visto in queste ore il forfait pesante di Naomi Campbell causa restrizioni anti-Covid sull’asse USA-Italia. In lista, tra le altre, ci sono tuttavia anche le ottime Matilda De Angelis, Elodie, Vittoria Ceretti e Barbara Palombelli. Il conto alla rovescia sta per iniziare.