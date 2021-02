Linkedin down, problemi di accesso e navigazione: la situazione per quel che riguarda la situazione del servizio web di rete sociale.

LinkedIn è al momento down. In questi minuti, sono tantissime le segnalazioni di utenti che lamentano disservizi per quel che concerne il famosissimo servizio web di rete sociale adoperato principalmente per lo sviluppo di contatti professionali e per la diffusione di contenuti che fanno riferimento al mercato del lavoro.

LinkedIn down, problemi di accesso e navigazione: le ultime

Ci sono problemi sia ad accedere con il proprio profilo che a navigare all’interno dell’universo LinkedIn: le segnalazioni arrivano non solo dall’Italia, ma anche da altre parti d’Europa e del mondo. Seguiremo con grandissima attenzione questa vicenda e vi terremo aggiornati nel corso delle prossime ore.