Rovigo, ragazzo di 29 anni uccide il padre a martellate dopo una lite

Un ragazzo di 29 anni a Porto Viro (Rovigo) ha ucciso suo padre a martellate a seguito di una furiosa lite

Tragedia a Porto Viro, in provincia di Rovigo, dove un ragazzo di 29 anni ha commesso un brutale parricidio. Gabriele Finotello ha ucciso suo padre Giovanni, di anni 56, con una serie di martellate al busto ed in testa. Il tutto è avvenuto nel corso di una furiosa lite nell’abitazione di via Siviero 50, a Contarina.

Rovigo, uccide il padre a martellate: indagano i carabinieri

I carabinieri della stazione locale e della Compagnia di Adria sono intervenuti sul luogo della tragedia insieme ai soccorsi. Secondo quanto emerso, il padre era ancora vivo all’arrivo del 118, ma è morto in ospedale per le gravi ferite.

