Napoli, arriva la clamorosa decisione della società: tutti i dettagli di quello che sta accadendo dopo la sconfitta sul campo dell’Atalanta.

Momento delicatissimo per il Napoli, che ieri è stato sconfitto dall’Atalanta in una delle gare più attese della 23esima giornata di Serie A. Si tratta del terzo ko nelle ultime cinque partite per la squadra allenata da Gennaro Gattuso, che è scivolata in settima posizione:. Sono addirittura 9 le reti subite negli ultimi 450′ di gioco, troppo per una compagine che ad inizio stagione veniva indicata tra le favorite per lo scudetto.

E adesso anche la posizione del tecnico Gattuso appare in bilico: la società non ha digerito la sconfitta rimediata sul campo del Granata nel match di andata dei sedicesimi di finale di Europa League e non sono esclusi colpi di scena già nei prossimi giorni. Procediamo, però, con ordine e proviamo a fare ulteriore chiarezza in merito a questa importantissima vicenda.

Napoli, la società ha deciso: cosa sta accadendo in queste ore

Intanto, la società azzurra una prima decisione importante l’ha già presa. Dopo la sconfitta di Bergamo – secondo quanto riferito in queste ore dalla redazione di ‘Sky Sport’ – la dirigenza avrebbe infatti deciso di entrare in silenzio stampa almeno fino a nuovo ordine.

A questo punto, appare decisivo il derby campano contro il Benevento in programma nel prossimo turno di campionato: gli azzurri non possono più permettersi passi falsi e sono chiamati a tornare alla vittoria per allontanare la crisi.