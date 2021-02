Atalanta-Napoli, Osimhen perde i sensi e viene trasportato in ospedale: le ultime sulle condizioni dell’attaccante azzurro.

Attimi di paura per Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano classe ’98, infatti, si è infortunato negli ultimissimi minuti della gara tra Atalanta e Napoli e ha perso i sensi: il giocatore di Lagos ha preso un colpo alla testa e si è accasciato sul terreno di gioco.

I 22 uomini in campo hanno immediatamente fermato il gioco e richiesto a gran voce l’ingresso in campo della barella: Osimhen – secondo quanto riferito in questi istanti da ‘Sky Sport’ – avrebbe perso i sensi per qualche minuto e sarebbe stato trasportato in ospedale dallo staff medico del Napoli. Il nigeriano avrebbe ripreso poi conoscenza, ma seguiranno sicuramente aggiornamenti in tal senso. Per la cronaca, il match si è concluso con il successo della squadra allenata da Gasperini col punteggio di 4-2.