Vaccino Covid, Bertolaso: “È unica soluzione per evitare lockdown”

Il consulente di Attilio Fontana Guido Bertolaso ne è sicuro: “Vaccino Covid unica soluzione per evitare il lockdown”

Negli ultimi giorni, si sta parlando sempre con più insistenza di un possibile nuovo lockdown totale per evitare un boom di contagi dovuto alle varianti del Covid. Sul tema è intervenuto anche Guido Bertolaso, il consulente del governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana. A Cremona in occasione dell’avvio della campagna vaccinale sugli over 80, ha detto la sua sull’argomento.

“Credo che il vaccino sia al momento l’unica soluzione per risolvere questo problema drammatico. Altrimenti un nuovo lockdown diventa necessario, ma credo che nessuno lo voglia” ha spiegato ai media locali: “Se acceleriamo con la campagna, possiamo evitare chiusure totali. Ieri ho parlato con Israele, tra gli over 65 l’ospedalizzazione è crollata e di conseguenza anche la mortalità“.

Vaccino Covid, Bertolaso: “Acceleriamo produzione”

Intervenuto a margine dell’avvio della campagna vaccinale sugli over 80 a Cremona, il consulente di Attilio Fontana Guido Bertolaso ha affrontato il tema vaccino anti Covid. “Dobbiamo accelerare con la produzione quanto prima. Ieri il premier Draghi è stato chiaro, si è preso questo impegno e credo abbia la forza per aumentare la fabbricazione tanto prima. Se a Dubai un vaccino lo compro a 100 euro e in Europa a 20, da produttore è ovvio che lo vendo a loro. Il nostro presidente ha la forza per modificare questa cosa” ha dichiarato ai media locali.

“Ad oggi, possiamo pianificare la somministrazione solo per il 30% di coloro che la aspettano, cosa possiamo farci? Mica lo fabbrichiamo noi il vaccino” ha poi continuato Bertolaso: “Da lunedì partiamo con le vaccinazioni in modo sostenuto, questa settimana è di rodaggio. Abbiamo 18mila dosi di Pfizer per i nostri anziani, nei prossimi giorni ne arriveranno altre 50mila. Intanto però siamo già a oltre 370mila adesioni“.