Netflix, l’amministratore delegato attacca Apple: “Non ha motivo di esistere”

L’amministratore delegato di Netflix, Marc Randolph, ha attaccato Apple: “Non ha motivo di esistere”. Il perché delle sue parole

Marc Randolph, co-fondatore ed ex CEO di Netflix, in una recente intervista a Yahoo Finance ha attaccato la Apple. Il colosso fondato da Steve Jobs, infatti, vuol fare concorrenza a Netflix con il servizio di streaming Apple +. Addirittura l’abbonamento a quest’ultimo viene offerto gratis per un anno a chi acquista determinati dispositivi dell’azienda.

A molti però non interessa e l’app viene spesso cancellata. “Non hanno ragione per restare. Se Apple dedicasse un quarto del tempo ai contenuti rispetto a regalare abbonamenti, potrebbe davvero avere successo”, ha tuonato Randolph. Quest’ultimo, allo stesso tempo, ha speso belle parole per Disney Plus, ammettendo che “il servizio ha combattuto per essere in una buona posizione”.

Netflix, tutte le uscite di febbraio: i titoli

1 febbraio

La sposa cadavere

Mister Felicità

RocknRolla

2 febbraio

The Ring 2

La donna perfetta

3 febbraio

Black Beach

4 febbraio

The Yin-Yang Master: Dream of Eternity

5 febbraio

L’ultimo paradiso

Little big women

Malcolm & Marie

Space Sweepers

Un viaggio a quattro zampe

10 febbraio

Gli spacciati

Notizie dal mondo

Bombay Dreams

Father of Four – Il Ritorno dello zio Sofus

Stockholm Eas

11 febbraio

Amore al quadrato

Red Dot

12 febbraio

Il cammino di Xico

Tua per sempre

14 febbraio

A star is born

16 febbraio

Il Pianista

Scarface

17 febbraio

Le dieci vite del gatto Titanic

Mimì and the Mozzies

23 febbraio

Pelè il Re del Calcio

26 febbraio

The girl on the train

Pazzo per lei

28 febbraio

Confusi e felici

