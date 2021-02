GF Vip, clamorosa decisione di Mediaset: è addio

Mediaset pare aver preso una decisione, al GF Vip le strade si separano: l’addio sembra essere definitivo

Nonostante quella di Pupo ed Antonella Elia è sembrata una coppia vincente, la Mediaset ha già deciso per il futuro della soubrette che è all’ultimo anno della sua esperienza da opinionista al GF Vip. L’anticipazione è stata fatta da TvBlog che spiega che l’Elia non sarà confermata per la sesta edizione del reality show prevista per il prossimo autunno. In aggiunta, Libero svela qualcosa di molto interessante: il problema sembrano essere certe uscite dell’opinionista che non sono piaciute alla produzione di Mediaset.

LEGGI ANCHE > > > Aurora Ramazzotti, attacco in diretta TV: “Che tristezza” – VIDEO



Dopo essere stata una concorrente, è diventata opinionista fortemente voluta dallo stesso Alfonso Signorini, ma non sono poche le polemiche aizzate: indimenticabili la querelle con Elisabetta Gregoraci ed il bodyshaming ai danni della concorrente che ha combattuto con un tumore al seno, Samantha De Grenet.

NON PERDERTI > > > GF Vip: “Sembri autistico”. Squalifica in arrivo? – VIDEO



GF Vip, la decisione della Mediaset: arriverà la smentita?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Elia (@antonellaeliatv)

Stando a quanto raccolto dal quotidiano Libero, in molti, tra i corridoi Mediaset non hanno apprezzato la sua presenza al GF Vip. Addirittura, anche Alfonso Signorini, che l’aveva fortemente voluta, ha avuto ripensamenti. Di recente, infatti, il giornalista ha ammesso che le affermazioni fatte nei confronti della De Grenet erano orrende a tal punto da provare vergogna lui stesso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Can Yaman a spasso con la madre di Diletta Leotta: il motivo è sbalorditivo



In molti spettatori vorrebbero fuori anche Pupo, dopo il suo secondo anno consecutivo come opinionista. Si vocifera, dunque una sostituzione da parte di Tommaso Zorzi, ma non è tutto. Il nome più caldo della lista dei concorrenti della prossima edizione è quello di Andrea Iannone che era già in trattativa per quest’anno.