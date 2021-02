Nicolò Zaniolo fa centro: la sua nuova fiamma è irresistibile – FOTO

Nicolò Zaniolo fa centro: dopo giorni di voci e indiscrezioni il centrocampista della Roma allo scoperto con la sua nuova fiamma



Tra un mese potrebbe ritrovare il campo, almeno per i primi allenamenti in gruppo con i compagni della Roma. Intanto però Nicolò Zaniolo sembra aver ritrovato l’amore e gli indizi degli ultimi giorni erano veritieri: tra il centrocampista giallorosso e Chiara Nasti sta nascendo una storia.

I primi sospetti a San Valentino, quando l’influencer napoletana (quasi 2 milioni di follower su Instagram) aveva postato un’immagine speciale. Un cesto di rose rosse e bianche, con il numero 22 in mezzo. Oggi invece in mezzo alle sue Instagram Stories sono apparse altre due foto.

La prima è quella del nuovo tatuaggio di Zaniolo (non si vede in faccia ma il neo in primo piano è il suo): un cuore trafitto da una freccia. Segno che Cupido è passato dalle sue parti e lei ha commentato con altro cuoricini. E poi pochi minuti fa la summa di tutte le immagini chiarificatrici: Nicolò che appoggia la sua testa sulla spalla della Nasti e lei che guarda languidamente verso la fotocamera.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Can Yaman-Diletta Leotta, arriva la proposta di matrimonio – FOTO

Nicolò Zaniolo e Chiara Nasti fanno coppia? Lei ha risposto così sui social

Nei giorni scorsi il nome di Chiara Nasti era stato accostato anche ad un altro calciatore famosissimo. Secondi il settimanale ‘Chi’ infatti il brasiliano Neymar, stella del PSG, le avrebbe fatto un pressing sfrenato mettendo una serie di like alle sue foto. ma quando ha privato a farsi sotto, lei si è negata. E, come se non bastasse, qualcuno l’ha anche accostata a Stefano De Martino.

Lei ha sempre svicolato alle domande insistenti dei suoi follower, anche se qualcodsa l’aveva fatta capire: “Ora come non mai ho bisogno di avere la mia privacy, che è la cosa che mi fa stare più tranquilla, ma sono molto felice! Qualsiasi cosa la verrete a sapere direttamente da me”.

Ma aveva anche confermato di aver incontrato di aver incontrato una persona disposta ad accettare di stare con lei, non importa quanto fosse difficile. Resta con lui perché trovare qualcuno che sia disposto a stare con te a tutti i costi non accade tutti i giorni”, spiegava Chiara. Nessuno aveva ancora capito a chi fossero dedicate quelle parole, ma adesso lo sappiamo.

Sarà quindi la volta buona anche per Nick? Dopo la rottura con la storica fidanzata Sara Scaperrotta, che a giugno lo renderà padre del auo primogenito, Tommaso, il nome del calciatore è stato accostato a quello di Madlina Ghenea, Ma il polverone mediatico sollevato da questa storia, oltre al fatto che l’attrice e modella rumena sembra non piacesse alla famiglia di Nicola Zaniolo, aveva fatto cadere tutto.

Poi negli ultimi giorni era spuntato il nome di Nicole Minetti e adesso c’è Chiara Nasti, forse la pista giusta, In fondo la sorella dell’influencer, Angela, fa coppia con un altro calciatore, Kevin Bonifazi (che gioca nell’Udinese), Il pallone nel destino, almeno per ora.