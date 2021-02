E’ morto Giuseppe Basso, il medico dei bambini: “Covid fatale”  

Giuseppe Basso non ce l’ha fatta: lo storico direttore della clinica di oncoematologia pediatrica di Padova è morto per Covid-19.

Lutto nell’ambito medico: è morto Giuseppe Basso, storico direttore della clinica di oncoematologia pediatrica di Padova. Aveva 73 anni ed è morto di Covid-19 dopo un ricovero partito lo scorso 17 gennaio. Medico dei bambini, era considerato un vero e proprio angelo custode dai genitori che hanno frequentato la clinica.

Giuseppe Basso morto per Covid-19

Una scomparsa che anche Elisabetta Casellati, presidente del Senato, ha voluto ricordare: “Oggi piangiamo il dottor Basso, un’eccellenza assoluta per quanto riguarda la professione medica. Per lui la ricerca scientifica e l’aiuto medico erano una missione umanitaria a servizio dei più deboli, una lotta personale per i suoi pazienti. I bambini che ha curato lo ricorderanno per sempre”.