Giulia De Lellis spaventa i suoi fan: “Sono sconvolta” – VIDEO

Giulia De Lellis ha spaventato i suoi fan in una serie di storie Instagram. “Sono sconvolta”, ha dichiarato. Scopriamo i dettagli della vicenda

Giulia De Lellis ha spaventato i suoi fan di Instagram. L’influencer ed ex di Uomini e Donne si è detta sconvolta di alcune donne famose. “Altra cosa che mi sento di poter dire perché sono sconvolta: ma la stupidità, la cattiveria di alcune donne di successo con situazioni anche positive da cosa deriva? Che problemi hanno nei miei riguardi? Cosa volete da me? Non faccio nomi perché non mi sembra elegante per loro, ma deve essere davvero brutto provare questo sentimento di invidia”.

Non ha voluto far nomi perché, a sua detta, “è poco elegante”, ciò nonostante ha voluto fare “quest’osservazione”. Tante le risposte dei fan, pubblicate dalla De Lellis stessa, che volevano nomi e cognomi, ma lei ha deciso di non cedere ed abbassarsi ai livelli altrui.

Chi è il nuovo fidanzato di Giulia De Lellis

Carlo Gusalli Beretta è il nuovo fidanzato di Giulia De Lellis. Classe 1998, è il rampollo di una facoltosa famiglia ed amico dell’ex Andrea Damante. Quest’ultimo non avrebbe gradito la nuova relazione e, secondo alcuni rumors, avrebbe rivelato “Cari amici e poi ti rubano la bici. Amarezza”.

Il Beretta ha dovuto chiarire la situazione sui propri social: “Io non ho tradito nessuno. La mia frequentazione non è di certo figlia di mancanze di rispetto. Questa, le passate e nessuna mia lo sarà”.

Tra i due litiganti, ha risposto la De Lellis. “La sua felicità (di Damante, ndr) è anche la mia. Siamo andati oltre, rispettando quello che siamo stati e saremo sempre. Nella mia nuova fase di vita, mi fa piacere dire di non aver mai mancato di rispetto a nessuno”.