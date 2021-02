Elettra Lamborghini, lite furibonda con la sorella Ginevra: il motivo. Tra le due non correrebbe buon sangue ormai da tempo

E’ un momento particolarmente caldo per Elettra Lamborghini. La bella cantante, star dei social, è al centro di diverse voci di gossip, che riguardano il suo futuro lavorativo. Come riportato da Giornalettismo, sarebbe pronto per lei un ruolo di opinionista nella nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2021. Il programma scatterà a marzo, con la conduzione di Ilary Blasi e con gli altri ospiti fissi in studio che dovrebbero essere Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi, impegnato ora nel Grande Fratello Vip.

L’anno scorso in questo periodo la Lamborghini aveva ottenuto un grande successo sul palco dell’Ariston, con una splendida esibizione a Sanremo. Poi il matrimonio con Afrojack a settembre e la realizzazione anche a livello personale. Sembrerebbero tutte rose e fiori ma esiste anche qualcosa di negativo nella quotidianità della bella ereditiera.

Elettra Lamborghini, lite furibonda con la sorella Ginevra: colpa della musica

Il rapporto con la sorella Ginevra sarebbe ai minimi termini ormai da tempo. Le due non avrebbero rapporti, tanto da non parlarsi nemmeno. Elettra non l’ha nemmeno invitata al suo matrimonio con Afrojack e a quanto pare avrebbe ostacolato anche la sua partecipazione ad alcuni programmi Tv (come il GF Vip). Secondo quanto scritto dal sito lanostratv.it, il motivo alla base del litigio sarebbe legato alla musica.

L’indiscrezione lanciata da Santo Pirrotta, nella trasmissione di Adriana Volpe, Ogni Mattina, parla di un litigio nato per una canzone. Elettra non avrebbe gradito la volontà della sorella di diventare anch’essa una cantante, provando ad incidere un proprio singolo senza dirle niente. Pare che Ginevra avesse ingaggiato già anche un manager, senza proferire parola. Da lì la rottura tra le due che tuttora sta lasciando strascichi.