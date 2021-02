Covid, Pregliasco: “Lockdown totale? Sono d’accordo con Ricciardi”

Anche il virologo Pregliasco è intervenuto sul tema Covid e su un possibile lockdown totale, dando ragione a Ricciardi

Solamente ieri, il consigliere del ministro della Salute Walter Ricciardi ha lanciato l’allarme: serve un nuovo lockdown totale, per contenere il Covid e le sue varianti. I numeri sono tornati ad aumentare e, se non si agisce subito, potrebbe esserci un nuovo boom difficilmente controllabile.

Poco fa, ospite a Rai Radio1, anche il virologo dell’ospedale Galeazzi di Milano Fabrizio Pregliasco ha affrontato il tema, dando ragione a quanto sollecitato dall’esperto Ricciardi. “Il lockdown totale è lo strumento che ha maggior efficacia a lungo termine. Però mi rendo conto del fatto che ci sia una rabbia sociale da parte di chi è in sofferenza da ormai un anno” le sue parole: “I dati sono in peggioramento, pare che in Lombardia il 30% dei casi siano legati alla variante inglese“.

Covid, Pregliasco: “Numeri preoccupanti, rischio di pagare zona gialla”

Un Fabrizio Pregliasco sulla stessa linea di Walter Ricciardi quello intervenuto ai microfoni di Rai Radio1. Dopo aver dato ragione al consigliere del ministro della Salute sulla possibilità di procedere con un nuovo lockdown totale, il virologo ha analizzato i numeri attuali legati al virus. “La situazione è critica, 400 morti al giorno non sono pochi, fanno tornare in mente la prima fase della pandemia, c’è il serio rischio di pagare la zona gialla. Vedremo fra tre settimane” le sue parole.

“Chiusura scuole? È una scelta dolorosa, dura rispondere al momento. Vediamo passo passo cosa succede, ovvio che ogni giorno il rischio aumenta, ma si tratta anche di una difficoltà politica non da poco” ha concluso Pregliasco: “Bisogna valutare cosa succede, ma è chiaro che la situazione rischia di peggiorare“.