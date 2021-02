Fontana di Trevi chiusa per Covid-19: rischio assembramenti 

Fontana di Trevi, stretta nella Capitale: lo storico monumento è stato chiuso al fine di evitare pericolosi assembramenti anti-Covid.

Chiusa la Fontana di Trevi a Roma: lo storico monumento di Roma da oggi non sarà accessibile a causa dell’emergenza da Covid-19. In virtù del forte rischio di assembramenti che il luogo crea, la polizia locale ha chiuso gli accessi fino a nuova data da stabilire. La zona sarà monitorata dalle forze dell’ordine così come sta già accadendo per le altre zone del Centro.

Potrebbe interessarti anche —-> Covid Italia, il nuovo allarme di Ricciardi: “Serve un lockdown totale”

Fontana di Trevi, chiusi gli accessi causa Covid

Soltanto oggi, infatti, sono state ben 40 le persone sanzionate per aver violato le norme anti-coronavirus. In zona Monti un circolo culturale è stato chiuso poiché il titolare offriva illegalmente bevande alcoliche rispetto ai divieti attuali. Diversi soggetti sono stati multati per il mancato o scorretto uso della mascherina e sono state in totale 500 le persone controllate quest’oggi. Forti attenzioni sono state rivolte anche agli spostamenti dopo l’orario del coprifuoco, ovvero le 22.00.