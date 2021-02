Calciomercato Juventus, affare super per ripartire: arriva dall’Inter e l’affare potrebbe concretizzarsi già nelle prossime settimane.

La Juventus prova immediatamente a voltare pagina dopo il cocente ko di ieri sul campo del Napoli nella gara valida per la 22esima giornata di Serie A. I bianconeri sono al lavoro per preparare nel migliore dei modi la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto e il tecnico Pirlo non può assolutamente permettersi altri passi falsi. Intanto, però, in queste ore sta circolando una clamorosa indiscrezione di mercato che riguarda proprio i campioni d’Italia in carica e la riva di sempre della ‘Vecchia Signora’, ovvero l’Inter. Proviamo a fare ulteriore chiarezza in merito a questa importantissima vicenda.

Calciomercato Juventus, si lavora a un clamoroso ritorno

A lanciare la bomba è, in queste ore, il giornalista di ‘Mediaset’, Paolo Bargiggia, attraverso il proprio account ufficiale Twitter. “Per San Valentino vi do questo scenario piuttosto stuzzicante, quasi meglio della festa degli innamorati: a fine stagione Beppe Marotta torna alla Juve ma ha chiesto che non ci sia più Paratici. Prime fughe dalla barca Inter?“. Una voce clamorosa, che potrebbe stravolgere completamente il mercato della compagine bianconera e di quella nerazzurra. Come si concluderà alla fine questa vicenda?