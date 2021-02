WhatsApp, si chiude un’era: arriva l’incredibile addio

WhatsApp dice addio dopo anni a diversi smartphone. L’applicazione smetterà di funzionare sugli apparecchi più obsoleti: andiamo a vedere quali sono.

Ancora oggi nonostante gli scivoloni di quest anno, WhatsApp è ancora tra le applicazioni più amate tra gli utenti. Infatti stando ai numeri degli store digitali, l’applicazione del gruppo Facebook conta ancora un’utenza di due miliardi di account in tutto il mondo. Infatti, nonostante i nuovi termini di utilizzo, WhatsApp cerca sempre di implementare tantissime funzioni per tenere sempre aggiornata l’applicazione.

POTREBBE INTERESSARTI >>> WhatsApp, svolta epocale: la novità fa sognare gli utenti

Specialmente durante marzo 2020, periodo del lockdown italiano, WhatsApp ha fatto fuori la concorrenza implementando le videochiamate con oltre 50 partecipanti. Ma non solo, l’app di Menlo Park ha deciso anche di implementare gli sticker animati, una mossa copiata dalla concorrenza. Adesso però l’app di messaggistica punta al futuro ed ha deciso eliminare il suo servizio da diversi smartphone, andiamo a vedere quali sono.

WhatsApp, addio a questi smartphone: troppo obsoleti per l’applicazione

La svolta epocale di WhatsApp arriverà soprattutto per quanto riguarda i sistemi operativi. Infatti il nuovo aggiornamento renderà l’app di messaggistica indisponibile su diversi smartphone, con la lista che continua ad allungarsi. Per poter utilizzare l’applicazione su Android ci sarà bisogno almeno della successiva alla 4.03. Stesso discorso sarà valido per iOS che dovrà essere alla versione 9 o successive. Per gli smartphone BlackBerry, invece, sarà indispensabile la versione successiva ad OS 10.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Carta d’Identità Elettronica, cosa serve per ottenerla

Diranno addio all’applicazione di messaggistica più famosa al mondo anche tutti gli smartphone Windows Phone. Una brutta novità per tutti gli utenti che non hanno bisogno di smartphone all’ultimo grido. Infatti da questo mese di febbraio sarà indispensabile cambiare cellulcare, altrimenti si dovrà tornare a messaggiare con parenti ed amici con i vecchi SMS. Per questo invitiamo tutti a controllare il sistema operativo, per capire se ci sarà bisogno di un nuovo smartphone.