Cristiano Ronaldo diventa leggenda: l’annuncio mette i brividi!

Cristiano Ronaldo, incredibile: arriva un nuovo annuncio mondiale che spiazza tutti.

Cristiano Ronaldo abbatte un nuovo incredibile record mondiale e diventa sempre più una leggenda vivente. Il fenomeno portoghese, ormai travolto dai propri primati, titoli e dai palloni d’oro, in queste ore ha sfondato anche una clamorosa soglia on line con i proprio followers. CR7 ha infatti raggiunto quota 500 milioni di fans tra tutti i proprio canali.

Cristiano Ronaldo, record show sui social

Un dato non solo incredibile per un singolo atleta, ma sensazionale perché è più del doppio delle popolazioni di Italia, Francia, Regno Unito e Spagna messe insieme. Insomma, un record che di calcistico questa volta non ha niente ma che comunque mostruoso per un’icona mondiale. E a proposito: nessun ritiro. Il fuoriclasse lusitano continuerà almeno fino al 2022, anno di scadenza del suo contratto con la Juventus.