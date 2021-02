GF Vip, scontro furioso in diretta: ecco quanto accaduto proprio in questi minuti nel corso della puntata in prima serata.

Scontro durissimo al GF Vip, nel corso della puntata di questa sera. Dopo le scintille di qualche giorno fa, Cristiano Malgioglio e Maria Teresa Ruta si sono resi protagonisti di un nuovo faccia a faccia a dir poco infuocato. Il famoso paroliere di Ramacca ha preso la parola, attaccando la Ruta: “Sei una grande attrice, una stratega. Ma i reality hanno bisogno di gente così, mi hai deluso“. A quel punto, Maria Teresa Ruta ha chiesto di replicare ma lo stesso Malgioglio l’ha immediatamente stoppata: “No, non puoi parlare. Adesso parlo io“.

GF Vip, scontro furioso in diretta: la ricostruzione

Nuove scintille, dunque, tra Cristiano Malgioglio e Maria Teresa Ruta nel corso della puntata di questa sera. I due non se le sono mandate a dire, ma il padrone di casa Alfonso Signorini ha fatto da paciere e provato a più riprese a mettere una pezza. Ma non è finita qui: a breve sono attese altre sorprese e bisognerà capire anche chi lascerà la casa visto che ci sarà una nuova eliminazione. Inoltre, Walter Zenga avrà un nuovo confronto con i suoi due figli Andrea, che è nella Casa da due mesi circa, e Nicolò: il rapporto tra i tre non è per nulla idilliaco ma c’è l’intenzione da parte di tutti di ricucire lo strappo.