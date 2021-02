Valerio Massimo Manfredi, trovato esamine a Roma il famoso scrittore

Valerio Massimo Manfredi, il famoso scrittore, è stato trovato esanime in compagnia di sua moglie. Gravi le condizioni all’arrivo in ospedale

E’ di pochi minuti fa la notizia secondo cui il famoso scrittore Valerio Massimo Manfredi è stato trovato privo di sensi in un appartamento romano. Lo scrittore era in compagnia della propria moglie, anch’essa trovata esanime.

VEDI ANCHE QUESTO>>> Ilenia Fabbri, svolta sull’omicidio della donna: indagato l’ex marito

Il malore accusato presumibilmente in seguito ad un’intossicazione da monossido di carbonio, dovuta forse ad una perdita alla caldaia. L’edificio in cui è ubicato l’appartamento è stato evacuato e sono in corso gli accertamenti per verificare l’origine della perdita. Marito e moglie sono stati trasportati in ospedale in gravi condizioni. Si attendono sviluppi.