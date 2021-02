GF Vip, Alfonso Signorini spodestato: colpo di scena a Mediaset

Il GF Vip si riprende una buona fetta di pubblico, ma ciò non basta ad Alfonso Signorini per essere il re della serata.

Il Gran Fratello Vip dopo il calo di ascolti dell’ultima puntata si riprende una grossa fetta di pubblico, ma ciò non basta per battere la concorrenza del Commissario Ricciardi. A conquistare il primo posto nei dati auditel, infatti, è stata la serie TV con Lino Guanciale e Serena Iansiti. Un vero e proprio colpo di scena in quanto nessuno si aspettava un tale risultato.

La trentottesima puntata del programma di Canale 5 ha totalizzato 3.692.000 ascolti, mentre la serie TV “Il Commissario Ricciardi”, in onda su Rai 1, ne ha totalizzati 5.521.000 registrando uno share del 22.9%.

Come sono andati gli ascolti degli altri programmi? Su Rai 2 hanno seguito NCIS 1.134.000, mentre su Italia 1 a guardare Trasporter: Extreme sono stati 1.636.000 di telespettatori. Presa Diretta su Rai 3 ha convinto 1.298.000 di telespettatori mentre su Rete 4, Quarta Repubblica, è stata seguita da 1.283.000 di persone. La 7 e TV8, rispettivamente con Speciale Atlantide e 4 Ristoranti hanno chiuso la serata con 560.000 e 465.000 telespettatori.