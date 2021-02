Emma Marrone, rivelazione inaspettata: “Ho avuto paura” – FOTO

Emma Marrone ritorna su Instagram con un post che emoziona i suoi followers: “Questa sera ho avuto paura ed è stato bellissmo”

Come è noto, l’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus ha messo in ginocchio anche il mondo dello spettacolo. In particolare in questo ultimo anno la categoria cantanti è stata colpita al cuore non potendosi esibire sui grandi palcoscenici acclamata ed applaudita dal proprio pubblico.

La bellissima Emma Marrone dopo un live a distanza di mesi, è tornata sulla sua pagina Instagram ed ha emozionato i suoi 4,8milioni di followers. In pochissime ore sono stati circa mille i commenti ed i cuori postati sotto la foto a sostegno della cantante.

POTREBBE INTERESSARTI>>> Mia Farrow, la figlia Dylan e le accuse a Woody Allen: la verità

Ma cosa avrebbe emozionato la Marrone?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

La cantante dopo mesi di stop, è tornata finalmente ad esibirsi dal vivo grazie ad RTL 102.5 che ogni lunedì a partire dalle ore 21.00 ospita i big della canzone italiana nei suoi studi di Milano, nel programma “Suite”.

Nell’appuntamento di ieri sera Emma Marrone ha avuto l’opportunità di tornare ad emozionare il suo pubblico che da tempo non la vedeva in una esibizione live.

La cantante ha dichiarato di essersi emozionata tantissimo in quanto cantare dal vivo in questo particolare momento storico è una grandissima occasione. Subito dopo l’esibizione la cantante è tornata su Instagram con un post che non lascia spazio ad altre parole. E’ stata questa infatti la sua dichiarazione: “Questa sera ho avuto paura ed è stato bellissmo”.

VEDI ANCHE>>> Muore Jean Claude Carrière, premio Oscar nel 2015

Emma Marrone in un nuovo brano con Alessandra Amoroso

Ricordiamo che lo scorso 15 gennaio è uscito il suo pezzo con l’altrettanto amatissima collega, Alessandra Amoroso, brano in cui hanno dichiarato di aver sempre creduto fino in fondo. Il brano che le vede insieme per la prima volta è stato una sorpresa per tutti.

Le cantanti salentine hanno infatti dichiarato infatti di essere arrivate presso lo studio di registrazione incappucciate essendo stato un segreto per tutti, finanche per le proprie case discografiche.