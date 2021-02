Alessandra Amoroso, arriva la decisione definitiva: fan al settimo cielo!

Alessandra Amoroso, arriva finalmente la decisione definitiva: fan al settimo cielo per l’annuncio di queste ore.

Adesso non ci sono più dubbi: Alessandra Amoroso sarà tra gli ospiti del Festival di Sanremo, che prenderà il via il prossimo 2 marzo. Ad ufficializzare la presenza della cantante di Galatina nella città dei Fiori è il direttore artistico della kermesse canora, Amadeus, nella conferenza stampa di queste ore: “Stiamo lavorando sugli ospiti al Festival e vogliamo assolutamente concentrare tutti i nostri sforzi sulla musica italiana. Posso solo anticiparvi che in questo momento abbiamo chiuso i contratti con Ornella Vanoni, i Negramaro e Alessandra Amoroso“.

Alessandra Amoroso ospite al Festival di Sanremo: l’annuncio

I fan di Alessandra Amoroso, dunque, sono al settimo cielo per l’annuncio di Amadeus. Ma non sono finite qui le grandi sorprese: all’Ariston potrebbero esserci anche altri ospiti d’eccezione, come Adriano Celentano, Roberto Benigni e Vanessa Incontrada.

Una cosa è certa: nonostante l’emergenza Covid-19, il Festival si terrà regolarmente anche se senza pubblico e tutti gli appassionati si aspettano grandissime cose anche da questa edizione un po’ particolare. Vedremo come andrà a finire.