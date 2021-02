Barbara D’Urso vittima di un duro attacco: “Copia copia” – VIDEO

“Copia copia”, il duro attacco lanciato alla D’Urso da un ex gieffino durante il suo seguitissimo programma domenicale “Live-Non è la D’Urso”

Attraverso il proprio profilo Instagram, un noto ex gieffino, ha lanciato un duro attacco provocatorio all’amatissima conduttrice Barbara D’urso.

Nella puntata andata in onda ieri sera, la conduttrice avrebbe affrontato nel suo programma domenicale “Live-Non è la D’Urso” la tematica rapporto calciatori-figli invitando nel suo studio Asia e Sandy Bachini, figlie dell’ex calciatore di Juventus, Brescia e Udinese, Jonathan Bachini.

Le ragazze come Andrea e Nicolò Zenga, figli del noto calciato Walter, nell’ospitata avrebbero dichiarato di aver interrotto i rapporti con il loro padre a causa delle difficoltà derivanti dell’assenza del genitore nelle loro vite. Difatti sembrerebbe che Jonathan Bachini non si sarebbe preso cura delle proprie figlie.

Per tale ragione le ragazze avrebbero interrotto i rapporti con il loro padre. Analoga situazione vivono i due fratelli Andrea e Niccolò Zenga, una storia affrontata al GfVip dove attualmente è concorrente Andrea, e trattata dalla D’Urso nel suo programma, in quanto avrebbe preso molto a cuore la situazione.

Ma chi ha lanciato l’attacco alla D’Urso e perché?

Tra gli spettatori della puntata di “Live-Non è la D’Urso” vi era l’ex gieffino Kikò Nalli il quale dinanzi alla storia delle sorelle Bachini, in una storia Instagram, avrebbe pubblicato il seguente commento: ” Ma c’è posta per te non era il sabato? Non ho parole… Copia copia”.

Nalli avrebbe dunque accusato l’amatissima conduttrice di copiare il format dell’altrettanto nota ed amata conduttrice Maria De Filippi, difatti è da diverse puntate che la D’Urso tratterebbe questa tematica.

Lo scopo della D’Urso sarebbe quello di far riappacificare le sorelle Bachini ed il fratelli Zenga con i loro rispettivi padri. Ma come reagirà la D’Urso a questa provocazione?

Attendiamo gli sviluppi..