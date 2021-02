GF Vip, dietrofront di Elisabetta Gregoraci: ritorno di fiamma?

Elisabetta Gregoraci oggi compie gli anni. Prima il weekend con Flavio Briatore e Nathan, poi la festa al GF Vip.

Elisabetta Gregoraci una volta archiviata l’esperienza al Grande Fratello Vip, è tornata alla sua vita. Fa la mamma a tempo pieno e nel weekend, in occasione del suo compleanno, ha festeggiato insieme a suo figlio Nathan e al suo ex marito Flavio Briatore.

L’imprenditore romano ha pubblicato uno scatto che ritrae loro tre in piazza San Pietro e i fan hanno iniziato a sospettare un possibile ritorno di fiamma tra i due. Certo, un matrimonio come il loro è difficile da dimenticare, così come il sentimento che li ha tenuti legati. E dunque un possibile riavvicinamento non è da escludere.

Elisabetta Gregoraci, buon compleanno: festa al GF Vip

Dopo il volo da Nizza a Roma, Elisabetta, il piccolo Nathan e Flavio Briatore hanno girato per la capitale e dalle foto e dai commenti dell’imprenditore romano, l’armonia familiare tra i tre sembra essere immacolata.

Il weekend e la mattina in famiglia, ma questa sera Elisabetta Gregoraci festeggerà il compleanno al GF Vip. Lo trascorrerà nello studio del Grande Fratello insieme ad Alfonso Signorini e ai suoi ex coinquilini.

La pagina Instagram del reality show ha già pubblicato un post di auguri a lei dedicato, ma gli auguri più belli sono quelli fatti dall’imprenditore, ancora profondamente legato alla ex moglie. “Buon compleanno Eli, un mondo di auguri da noi due”, ha scritto Flavio postando un’altra foto scattata insieme al figlio Nathan. Sicuramente Alfonso Signorini, nascondendosi dietro a un sorriso proverà a chiedere a Elisabetta come vanno le cose con Flavio.