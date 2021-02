Da Whatsapp a Telegram, come trasferire tutte le chat

Trasferire tutte le chat da Whatsapp a Telegram è possibile a patto di avere determinati requisiti: la procedura completa

Whatsapp è in un momento davvero complesso, con milioni di utenti che si stanno spostando sull’app rivale Telegram. Quest’ultima è ritenuta anche la piattaforma più popolare del momento, avendo scalzato TikTok.

Molti utenti, se non sono ancora passati da un’app all’altra è solo perché non vorrebbero perdere le chat. Trasferire, però, le proprie chat di Whatsapp su Telegram è possibile a partire dalla versione 7.4 per Android e 7.4.1 su iOS. L’importazione può avvenire sia per le conversazioni private che per i gruppi ed inoltre è possibile anche scegliere se includere o meno media come messaggi vocali e video.

La procedura d’importazione delle chat da Whatsapp a Telegram

Chat da Whatsapp a Telegram (Android)

Aprire WhatsApp

Selezionare la conversazione da trasferire

Toccare il tasto menu presente nell’angolo in alto a destra

Selezionare la voce “Altro” dal menu

Cliccare la voce “Esporta” chat e scegliete se includere i file multimediali

Selezionare l’icona Telegram nel menu di condivisione

Una volta apertasi la lista di conversazioni di Telegram, selezionare la chat dove importare i messaggi

Confermare cliccando il tasto “Importa” e attendete il termine della procedura.

Chat da Whatsapp a Telegram (iOS)