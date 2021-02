Esondazione in India, tragedia terribile dopo la caduta di un ghiaccio e bilancio drammatico. Ecco le immagini terrificanti dal Uttarakhand.

Esondazione in India, aumenta drasticamente il numero di dispersi. Come infatti riferisce la polizia dello Stato dell’Uttarakhand, sono almeno 200 le persone sparite dopo che un pezzo di ghiaccio Himalaya è caduto nel fiume causando un’inondazione che ha travolto tutto con una violenza spaventosa. L’acqua, infatti, è stata incontenibile anche per la stessa diga che solitamente protegge la popolazione e ha travolto due centrali elettriche.

Esondazione in India, bilancio drammatico

Secondo le autorità, si temono più di 100 morti nel distretto di Chamoli. Le vittime confermate per il momento sono più di 10 ma il dato potrebbe peggiore drammaticamente considerando l’ampio numero di assenti la forza delle correnti che hanno danneggiato case e strutture senza lasciar scampo. “L’India è al fianco dell’Uttarakhand e la Nazione prega affinché tutti siano salvi”, ha twittato il primo ministro. Narendra Mod.