Covid, Speranza: “Zona gialla non è scampato pericolo, serve prudenza”

Sul tema Covid è intervenuto su Facebook il ministro della Salute Roberto Speranza. Le sue parole

Quasi tutta Italia è in zona gialla. Un’ottima notizia sul fronte nazionale, sintomo del fatto che le restrizioni stanno funzionando e i cittadini le stanno rispettando con rigore. Guai però ad abbassare la guardia: è questo l’appello lanciato dal ministro della Salute Roberto Speranza su Facebook.

“C’è bisogno della massima prudenza in tutta Italia. I progressi fatti nelle ultime settimane non possono essere vanificati, verrebbero meno tutti i sacrifici fatti fino ad ora” le sue parole, alle quali ha aggiunto: “Zona gialla non vuol dire scampato pericolo. Il virus c’è ancora e circola, rischio alto a causa delle varianti. Scherzare col fuoco sarebbe stupido”.

Covid, Iss: “Su varianti non cambiamo strategia”

Dopo l’appello di Speranza, anche l’Istituto superiore di Sanità ha deciso di stilare le FAQ – risposte alle domande più frequenti – relative alle varianti Covid individuate nelle ultime settimane. “Almeno per il momento, ancora non sono emerse delle evidenze scientifiche che suggeriscono di cambiare le misure. Rimangono quelle già in uso: mascherine obbligatorie, distanziamento sociale e igiene delle mani” si legge sul sito ufficiale dell’Iss: “Serve particolare prudenza e adesione alle misure di protezione, c’è la seria possibilità di venire a contatto con una variante“.

Sempre l’Iss, poi, nelle FAQ sul tema ha parlato anche dei vari test per individuare le varianti. “Per capire con certezza se un’infezione è determinata da una variante, bisogna effettuare un test specifico e altamente specialistico. Viene definito sequenziamento, grazie al quale si determina l’esatta composizione del genoma del virus” la risposta.