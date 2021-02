Napoli, anche Koulibaly positivo al Covid-19: l’annuncio 

Koulibaly positivo al Covid-19: altra tegola tremenda in casa Napoli dopo una precedente positività. Gara di Genova a rischio? Ecco cosa filtra.

Altra tegola in casa Napoli: Kalidou Koulibaly è positivo al Covid-19. Nello stesso giorno in cui è emersa a sorpresa l’infezione di Faouzi Ghoulam, ora si aggiunge anche il leader della difesa partenopea ovviamente già in isolamento. Ulteriori guai in un momento già estremamente delicato tra tensioni interne, infortuni e ora anche casi di coronavirus.

Koulibaly positivo al Covid-19

📌 | Dopo i tamponi effettuati questa mattina, Kalidou Koulibaly è risultato positivo al Covid-19. Il calciatore è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio. pic.twitter.com/DS0zhb38Ig — Official SSC Napoli (@sscnapoli) February 5, 2021

“Dopo i tamponi effettuati questa mattina, Kalidou Koulibaly è risultato positivo al Covid-19. Il calciatore è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio”, ha annunciato la SSC Napoli alla vigilia della trasferta in casa del Genoa. La gara tuttavia non è in discussione al momento. Potrebbe esserlo solo qualora emergessero ulteriori casi tra le fila azzurri, il che significherebbe lo scoppio di un focolaio.